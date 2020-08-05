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  2. В порту Бейрута после взрыва затонул 121-метровый лайнер

В порту Бейрута после взрыва затонул 121-метровый лайнер

Круизный лайнер Orient Queen, который принадлежит ливанской Abou Merhi Group, затонул после мощного взрыва в порту Бейрута, пишет ТАСС.

Фото: cruisemapper.com

Два человека, которые находились на борту судна в момент взрыва, погибли, семь членов экипажа получили ранения.

Известно, что корабль, который был пришвартован в порту ливанской столицы, получил серьезные повреждения корпуса, вода попала в трюмы. Оперативно починить и спасти лайнер не удалось, в результате он затонул в акватории морской гавани.

Orient Queen – круизный лайнер длиной 121 метр и водоизмещением 7,4 тысячи тонн был построен в 1989 году.

Напомним, мощный взрыв в порту Бейрута прогремел вчера вечером. Согласно последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч получили ранения.

По официальной версии, взорвались 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы местными таможенниками в 2015-м и хранились на складе.

В столице Ливана, признанной зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения. Власти объявили общенациональный траур.

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