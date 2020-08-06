В поместье Трампа проникли подростки с автоматом Калашникова

В США задержали трех подростков, которые оказались на территории поместья президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде с оружием и патронами.





Инцидент произошел в конце прошлой недели. Недалеко от Мар-а-Лаго полицейские обратили внимание на трех подростков, находившихся в припаркованной машине. Те попытались скрыться. Наткнувшись на второй полицейский автомобиль, подростки бросили свою машину, перелезли через ограждение и оказались на территории поместья Трампа.

С помощью вертолета и служебной собаки подростков вскоре обнаружили, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс. Те к этому моменту успели избавиться от рюкзака с автоматом Калашникова (АК-47) и 14 патронов.

По словам полицейских, 15-летние парни понятия не имели, где оказались. Им повезло, что в поместье в тот момент не было ни президента, ни членов его семьи, иначе нарушителей ожидала бы встреча с вооруженными агентами Секретной службы.

Подростки взяты под стражу и ожидают решения суда.

Мар-а-Лаго – частная резиденция во Флориде, купленная Трампом в 1985 году. Формально является местом жительства семьи Трампа с ноября 2019 года. Курорт в городке Палм-Бич построен в 1927 году. Это закрытый клуб, расположенный на территории в 5810 квадратных метров.

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