В Польше задержали журналистов RT France, которые освещали ситуацию на польско-белорусской границе

Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно». Последнее сообщение, которое руководство канала получило от корреспондента, это «наручники», с тех пор на связь группа не выходит.
Ситуацию прокомментировал генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш:
– Мы столкнулись с очевидным нарушением европейских стандартов свободы прессы. Мы, Европейская федерация журналистов, не медлим с тем, чтобы назвать это цензурой. Это акт цензуры со стороны польского правительства. Мы зарегистрировали несколько инцидентов в этой зоне. Журналисты пытаются делать свою работу, информировать население о происходящем в этой пограничной зоне. <…> Это непостижимая уму ситуация! Мы не видим причин для польских властей устанавливать цензуру в этой зоне, которая заслуживает внимания СМИ.
Свое мнение также высказал генеральный секретарь главного журналистского профсоюза Франции SNJ Доминик Прадалье:
– Права прессы должны соблюдаться повсюду, в том числе в так называемых запрещенных зонах. Это наша миссия – выезжать на место событий, чтобы прояснять их и информировать о них граждан. Если ваша съемочная группа была задержана, это плохо, мы призываем к ее немедленному освобождению, так как нет никаких причин задерживать журналистов, которые стремятся всего лишь делать свою работу.