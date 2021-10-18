В Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов из Ирака

17 октября в Польше был задержан гражданин Украины, который перевозил в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную службу в Польше.
Это произошло в минувшее воскресенье недалеко от населенного пункта Радзивиллов.
– Гражданин Украины на грузовом автомобиле, владельцем которого является известная курьерская компания, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака, – сказано в сообщении польских пограничников.
Варшава разместила на 400-километровой линии польско-белорусской границы тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела режим ЧП, запретив журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций доступ в приграничные районы.
Из-за этого 17 октября несколько тысяч жителей вышли на акцию протеста в Варшаве с требованием предоставить убежище нелегальным мигрантам, которые оказались на границе. Протестующие несли транспаранты с надписями: "Прекратите пытки на границе!" и "Никто не является нелегалом". Демонстрантов возмущает тот факт, что выдворенные с территории Польши мигранты рискуют замерзнуть на границе. За последнее время на восточной границе ЕС умерли семь человек.
Фото: РБК-Украина