В Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов из Ирака

Это произошло в минувшее воскресенье недалеко от населенного пункта Радзивиллов.– сказано в сообщении польских пограничников.Варшава разместила на 400-километровой линии польско-белорусской границы тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела режим ЧП, запретив журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций доступ в приграничные районы.Из-за этого 17 октября несколько тысяч жителей вышли на акцию протеста в Варшаве с требованием предоставить убежище нелегальным мигрантам, которые оказались на границе. Протестующие несли транспаранты с надписями: "Прекратите пытки на границе!" и "Никто не является нелегалом". Демонстрантов возмущает тот факт, что выдворенные с территории Польши мигранты рискуют замерзнуть на границе. За последнее время на восточной границе ЕС умерли семь человек.Фото: РБК-Украина