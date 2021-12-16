В Польше выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

– приводит заявление министерства здравоохранения страны агентство PAP.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания в конце минувшего месяца приняла решение классифицировать новый вариант COVID-19, выявленный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".За все время в Польше выявлено 3 903 445 случаев заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 90 306. Вылечились 3 361 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.