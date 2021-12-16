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В Польше выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции подтвержден в Польше, пишет РИА Новости.


– Первый подтвержденный случай COVID-19, вызванный штаммом "омикрон", был выявлен в Польше, – приводит заявление министерства здравоохранения страны агентство PAP.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания в конце минувшего месяца приняла решение классифицировать новый вариант COVID-19, выявленный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

За все время в Польше выявлено 3 903 445 случаев заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 90 306. Вылечились 3 361 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
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Фото: РЕЙТЕР
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