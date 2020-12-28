Из-за распространения COVID-19 с сегодняшнего дня в стране начинают действовать новые ограничительные меры, сообщает телеканал TVN 24.
В основном нововведения затронули торговые центры. Разрешено работать магазинам (продуктовым, книжным, с товарами бытовой химии, для животных, мебельным и авто) и аптекам только при строгом соблюдении социального дистанцирования и санитарных правил. В магазинах с продуктами пожилых граждан будут обслуживать в будни с 10:00 до 12:00.
Все горнолыжные склоны и подъемники в Польше будут закрыты для туристов. Но профессиональные спортсмены смогут продолжить тренировки. До 17 января будут также закрыты бассейны, тренажерные залы, фитнес-центры. Закроются также ночные клубы и развлекательные центры. Заведения общепита будут работать только по доставке и навынос.
Граждане, прибывающие в Польшу на организованном транспорте, в обязательном порядке отправляются на десятидневный карантин.
Вводится и запрет на передвижение жителей Польши в новогоднюю ночь с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января. На улицы выйти смогут только лица при исполнении служебных обязанностей.
Фото: pixabay.com
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В Польше введены новые карантинные ограничения
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