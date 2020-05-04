В Польше возобновляют работу закрытые из-за коронавируса торговые центры, отели и музеи

В Польше в понедельник начался второй этап снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.





С 20 апреля в Польше разрешили гулять и заниматься спортом на улице, при условии использования масок и соблюдения социальной дистанции не менее двух метров. С сегодняшнего дня начинают работать торговые центры, гостиницы, библиотеки и музеи. При этом общие зоны отдыха, бассейны и спа-салоны в гостиницах пока не работают. Теперь можно пользоваться также открытыми спортивными объектами — футбольными полями, баскетбольными площадками и теннисными кортами, но находиться там могут не более шести человек.

Также с понедельника жителям приграничных регионов Польши после въезда в страну не нужно проходить 14-дневный карантин. Контроль на границах пока сохраняется, пишет ТАСС. С 15 марта попасть в Польшу могут только граждане страны, иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей.

Ранее в стране были открыты только продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки.

"Мы действуем так, чтобы экономика набирала темп, поскольку уверены, что в определенной степени контролируем эпидемию. Но нужно действовать осторожно", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский призвал граждан носить маски и не пренебрегать санитарными требованиями.

Пока в Польше закрыты все учебные заведения (до 24 мая), с 6 мая смогут открыться ясли и детсады.

На третьем этапе отмены ограничений планируется открыть салоны красоты, парикмахерские, кафе и рестораны, разрешить проводить спортивные мероприятия на открытых площадках с участием до 50 человек без зрителей.

На четвертом этапе смогут открыться кинотеатры и театры, массажные салоны, фитнес-центры.

Всего в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 13 693, скончались 678 человек. Сейчас в больницах находятся более 2,7 тыс. пациентов, еще около 96 тыс. пребывают на домашнем карантине.

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