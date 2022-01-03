В Польше усилят карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Как передает RMF FM, глава минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что если будет фиксироваться рост случаев заболевания коронавирусом, то власти будут принимать жесткие решения. Этот вопрос могут рассмотреть уже на текущей неделе в среду или пятницу.– отметил Адам Недзельский.По его словам, за минувшие сутки в стране диагноз COVID-19 подтвердили у 6422 пациентов.В Польше, где проживают 37 784 тыс. человек, за все время более 4,1 млн человек получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило 97 601. Вылечились по меньшей мере 3,67 млн пациентов с выявленным коронавирусом.