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В Польше у здания Конституционного суда проходит акция протеста

Акция протеста проходит у здания Конституционного суда Польши. Об этом информирует РИА Новости

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Вечером 7 октября КС Польши принял решение о превосходстве конституции республики над законодательством Европейского союза. С соответствующим обращением в КС в марте текущего года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По данным издания, у Верховного суда на аллее Шуха собрались представители оппозиционных партий и движений. Они высказали требование об отставки судей Конституционного суда и привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.

У протестующих с собой флаги Польши и Европейского союза, плакаты, на некоторых из которых написаны оскорбительные выражения. Участники протеста также включают различные песни, в том числе нецензурного содержания в адрес правящей партии "Право и справедливость".

Сообщается, что правоохранители оградили здание Конституционного суда, однако пока не вмешиваются в действия протестующих.

Видео: РИА Новости
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