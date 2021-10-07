В Польше у здания Конституционного суда проходит акция протеста

Акция протеста проходит у здания Конституционного суда Польши. Об этом информирует РИА Новости.
Вечером 7 октября КС Польши принял решение о превосходстве конституции республики над законодательством Европейского союза. С соответствующим обращением в КС в марте текущего года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По данным издания, у Верховного суда на аллее Шуха собрались представители оппозиционных партий и движений. Они высказали требование об отставки судей Конституционного суда и привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.
У протестующих с собой флаги Польши и Европейского союза, плакаты, на некоторых из которых написаны оскорбительные выражения. Участники протеста также включают различные песни, в том числе нецензурного содержания в адрес правящей партии "Право и справедливость".
Сообщается, что правоохранители оградили здание Конституционного суда, однако пока не вмешиваются в действия протестующих.
Видео: РИА Новости