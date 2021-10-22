В Польше спустя год возобновились протесты против запрета абортов

Протесты против запрета абортов в Варшаве, 2020 год

Демонстрации прошли в разных городах страны. В Варшаве протестующие заблокировали центральный перекресток – толпа стала собирать подписи в поддержку легализации абортов.Напомним, 22 октября прошлого года КС Польши принял решение о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Это вызвало массовые протесты с требованиями отставки правительства и ухода правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.