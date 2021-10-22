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В Польше спустя год возобновились протесты против запрета абортов

В Польше – годовщина решения Конституционного суда (КС) республики, которое запрещает прерывание беременности по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Это стало поводом для возобновления протестов в стране, пишет ТАСС.

Протесты против запрета абортов в Варшаве, 2020 год

«Это война». Почему протестуют в Польше

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Демонстрации прошли в разных городах страны. В Варшаве протестующие заблокировали центральный перекресток – толпа стала собирать подписи в поддержку легализации абортов.

Напомним, 22 октября прошлого года КС Польши принял решение о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Это вызвало массовые протесты с требованиями отставки правительства и ухода правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.
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Фото: РЕЙТЕР
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