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  2. В Польше с начала 2021-го задержали более 80 украинцев за нелегальную переброску мигрантов через границу

В Польше с начала 2021-го задержали более 80 украинцев за нелегальную переброску мигрантов через границу

В Польше с начала текущего года задержаны 85 граждан Украины за содействие нелегальным мигрантам в незаконном пересечении государственной границы. Такую новость сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию посольства Украины в Польше.


«Согласно полученным дипломатическими и консульскими учреждениями Украины сообщениям от польских правоохранительных органов, в 2021 году в различных воеводствах Республики Польша задержаны 85 граждан Украины за оказание содействия нелегальным мигрантам в незаконном пересечении государственной границы Республики Польша», – сообщает посольство.

Как уточнили в украинской дипмиссии, в отношении более трети указанных граждан открыты уголовные производства, к ним применена мера пресечения в виде ареста. Им грозит наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до 8 лет.

Отмечается, что к другим задержанным гражданам Украины применено административное наказание в виде принудительной депортации с последующим запретом на въезд на территорию Польши, а соответственно, и в страны ЕС, на 5 лет.

Фото: pixabay.com
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