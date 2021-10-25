В Польше полиция задержала гражданина Украины за перевозку 12 нелегальных мигрантов

В польском Подляшье правоохранители задержали гражданина Украины, который перевозил нелегальных мигрантов, передает "Польское радио".
По словам представителя местной полиции Томаша Крупы, когда правоохранители пытались остановить на дороге автобус марки Renault для осмотра, его водитель проигнорировал просьбу об остановке. Полиция начала преследование, но ей препятствовало транспортное средство марки Nissan, которое блокировало машины правоохранителей.
Водитель Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda. В то же время водитель Renault повернул на грунтовую дорогу и скрылся, оставив автобус с 12 нелегальными мигрантами. В результате аварии пострадал водитель Honda.
Водителя Renault задержали в 3 километрах от места ДТП. Водителя машины Nissan также задержали. Оба задержанных оказались гражданами Украины.
В полиции отметили, что по состоянию здоровья в медучреждение госпитализированы две женщины и ребенок, которые ехали в автобусе Renault. Транспортное средство в аварию не попало.
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