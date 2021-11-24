В Польше полиция задержала 311 человек, перевозивших мигрантов

В частности, в городе Вилька Вигонивска Подляского воеводства правоохранители задержали гражданку Польши, которая на автомобиле нелегально перевозила пятерых беженцев из Ирака.Накануне сотрудники Белостокской ДПС в Залесянах обнаружили на обочине дороги транспортное средство без водителя с немецкими номерами, в котором находились 16 граждан Сирии.