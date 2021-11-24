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  2. В Польше полиция задержала 311 человек, перевозивших мигрантов

В Польше полиция задержала 311 человек, перевозивших мигрантов

С начала миграционного кризиса в Польше задержали 311 человек, которые пытались нелегально перевезти по меньшей мере 1,3 тыс. беженцев, передает радио Bialystok.


В частности, в городе Вилька Вигонивска Подляского воеводства правоохранители задержали гражданку Польши, которая на автомобиле нелегально перевозила пятерых беженцев из Ирака.

Накануне сотрудники Белостокской ДПС в Залесянах обнаружили на обочине дороги транспортное средство без водителя с немецкими номерами, в котором находились 16 граждан Сирии.
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Фото: Александр КУШНЕР
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