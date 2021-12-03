В Полоцком районе столкнулись две легковушки. Пострадал ребенок

По предварительной информации, 45 -летний водитель "Citroen C5" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Opel Astra", за рулем которого находилась 35-летняя женщина.В результате аварии пострадала 6-летняя девочка. Ребенок с травмами был госпитализирован.Госавтоинспекция призывает водителей учитывать погодные и дорожные условия и соблюдать безопасный скоростной режим.Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома