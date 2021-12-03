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  2. В Полоцком районе столкнулись две легковушки. Пострадал ребенок

В Полоцком районе столкнулись две легковушки. Пострадал ребенок

ДТП произошло 3 декабря вблизи д. Экимань, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома. 


По предварительной информации, 45 -летний водитель "Citroen C5" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Opel Astra", за рулем которого находилась 35-летняя женщина.

В результате аварии пострадала 6-летняя девочка. Ребенок с травмами был госпитализирован.

Госавтоинспекция призывает водителей учитывать погодные и дорожные условия и соблюдать безопасный скоростной режим.


Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
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