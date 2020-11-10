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В Полоцком районе с 11 ноября вводят масочный режим

В Полоцке и Полоцком районе с 11 ноября вводится обязательный масочный режим для предупреждения распространения COVID-19. Об этом сообщается на сайте райисполкома. 

Фото из архива

Эта норма прописана в решении Полоцкого райисполкома от 10.11.2020 № 2363. 

Жители и гости Полоцкого района должны будут использовать маски, находясь на всех объектах, предприятиях и в организациях всех форм собственности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания обязательно нужно использовать, входя в магазины, торговые центры, объекты общепита, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, социального обслуживания населения. 

Также соблюдение масочного режима обязательно при посещении административных зданий, отделений связи, почты, банков, бытового обслуживания, аптек. Пассажиры общественного транспорта (в том числе маршрутных такси и такси) также обязательно должны быть в маске. 

Руководство субъектов хозяйствования всех форм собственности должно обеспечить информирование об обязательном использовании гражданами средств индивидуальной защиты, а также контролировать выполнение профилактических мероприятий.

Также с 11 ноября в Полоцком районе будет максимально сокращено количество массовых мероприятий. Планерки, рабочие совещания и переговоры предписано проводить дистанционно.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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