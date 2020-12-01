Следственный комитет расследует уголовное дело о похищении человека. Об этом сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Инцидент произошел 29 ноября около 6 утра. По данным следствия, молодой человек вместе со своими знакомыми приехали в одну из деревень Полоцкого района к 27-летнему сельчанину. Они разбили окно в его доме, а затем, когда он вышел на улицу, ударили и затолкали в багажник автомобиля. После этого компания привезла парня в лесной массив и заставила копать себе яму.
Через некоторое время одному из мужчин сообщили, что очевидцы вызвали милицию. Компания скрылась, оставив потерпевшего в лесу.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудниками СК смотрено место происшествия, изъяты предметы и объекты, по которым назначен ряд экспертных исследований. Допрошен потерпевший.
По данному инциденту задержан 27-летний житель г. п. Ушачи, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 182 (похищение человека) УК Республики Беларусь. Личности других злоумышленников устанавливаются.
Расследование продолжается.
Фото: СК Беларуси
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В Полоцком районе компания неизвестных пыталась похитить человека: возбуждено уголовное дело
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