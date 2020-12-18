Суд Полоцкого района и Полоцка вынес приговор в отношении 25-летнего молодого человека, который распылял в милиционеров слезоточивый газ. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Сергей Селиханов.
Инцидент произошел вечером 9 августа.
По данным следствия, мужчина принимал участие в протестной акции на проспекте Франциска Скорины в Полоцке. Молодой человек распылял слезоточивый газ в сторону сотрудников милиции, которые находились в форменном обмундировании. Сопротивление оказывал и при задержании на улице Евфросинии Полоцкой. Там он распылил газ в сторону одного из правоохранителей, а также порвал ему китель.
Суд приговорил молодого человека к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Подсудимый отказался признать вину. С него в пользу двух потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда в размере 1 тыс. и 500 рублей.
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В Полоцке вынесен приговор мужчине, распылявшему слезоточивый газ в милиционеров
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА