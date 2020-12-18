В Полоцке вынесен приговор мужчине, распылявшему слезоточивый газ в милиционеров

Инцидент произошел вечером 9 августа.По данным следствия, мужчина принимал участие в протестной акции на проспекте Франциска Скорины в Полоцке. Молодой человек распылял слезоточивый газ в сторону сотрудников милиции, которые находились в форменном обмундировании. Сопротивление оказывал и при задержании на улице Евфросинии Полоцкой. Там он распылил газ в сторону одного из правоохранителей, а также порвал ему китель.Суд приговорил молодого человека к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Подсудимый отказался признать вину. С него в пользу двух потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда в размере 1 тыс. и 500 рублей.