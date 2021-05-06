Это своего рода марафон музыкальных поздравлений для ветеранов. На полоцкой земле тех, кто сражался в Великой Отечественной за наше мирное небо и завтра, осталось всего 65. С пожеланиями крепкого здоровья и виртуозным оркестром Полоцкого погранотряда у героев побывали представители райисполкома, ветеранской организации, Полоцкого райобъединения профсоюзов ФПБ, райкома БРСМ, школьники.
Инициатором «Победной весны» стал райисполком. Такая необычная масштабная акция проходит у нас впервые, озвучивает Галина Муравей, председатель Полоцкого райсовета Белорусского общественного объединения ветеранов:
– Для наших легендарных победителей музыкальное поздравление, стихи, которые от души читают им школьники, – целое событие. Радует, что некоторые участники войны все еще в строю, находят в себе силы лично и правдиво рассказать ребятам о страшных событиях тех лет.
Один из тех, бодрости и оптимизму которого можно только позавидовать, – 95-летний подполковник в отставке Николай Филиппович Сушков из Полоцка. К подъезду своего дома он спускается в хорошем настроении и при полном параде: на мундире горят-переливаются на солнце награды. Среди них – орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина»… Любите Родину, громко напутствует школьников ветеран:
– Тянитесь к наукам, занимайте физкультурой, будьте оптимистами и, конечно, умейте ценить дружбу и то, что имеете!
Искренние слова благодарности за музыкальное поздравление и внимание прозвучали и от семьи Богатых из Полоцка. Нина Семеновна была партизанской связной. Николай Михайлович награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу». Вместе супруги встречают 71-ю весну и 76-ю годовщину самого великого для них праздника – Дня Победы.
Опубликовано:
565
В Полоцке впервые стартовал яркий, удивительно трогательный проект «Победная весна»
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter