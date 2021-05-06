В Полоцке впервые стартовал яркий, удивительно трогательный проект «Победная весна»

Инициатором «Победной весны» стал райисполком. Такая необычная масштабная акция проходит у нас впервые, озвучивает Галина Муравей, председатель Полоцкого райсовета Белорусского общественного объединения ветеранов:Один из тех, бодрости и оптимизму которого можно только позавидовать, – 95-летний подполковник в отставке Николай Филиппович Сушков из Полоцка. К подъезду своего дома он спускается в хорошем настроении и при полном параде: на мундире горят-переливаются на солнце награды. Среди них – орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина»… Любите Родину, громко напутствует школьников ветеран:Искренние слова благодарности за музыкальное поздравление и внимание прозвучали и от семьи Богатых из Полоцка. Нина Семеновна была партизанской связной. Николай Михайлович награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу». Вместе супруги встречают 71-ю весну и 76-ю годовщину самого великого для них праздника – Дня Победы.