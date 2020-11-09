В Полоцке погиб мальчик: его тело нашли в ливневом колодце. Об этом сообщили в УСК по Витебской области.
Вечером 8 ноября местный житель обратился в отдел Полоцкого РОВД с заявлением о пропаже 8-летнего сына.
– Было установлено, что приблизительно в 14 часов ребенок с разрешения родителей пошел гулять со своими друзьями, однако к нужному времени домой не вернулся. Отец обратился в милицию, а спустя несколько часов тело мальчика обнаружили в ливневом колодце недалеко от дома, – пояснила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
На данный момент допрашивают родственников погибшего и детей, с которыми он играл накануне трагедии. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что колодец частично был накрыт досками.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 (служебная халатность) УК РБ.
Фото: СК Беларуси
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В Полоцке в ливневом колодце нашли тело ребенка
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