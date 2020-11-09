В Полоцке в ливневом колодце нашли тело ребенка

Вечером 8 ноября местный житель обратился в отдел Полоцкого РОВД с заявлением о пропаже 8-летнего сына.– Было установлено, – пояснилаНа данный момент допрашивают родственников погибшего и детей, с которыми он играл накануне трагедии. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что колодец частично был накрыт досками.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 (служебная халатность) УК РБ.Фото: СК Беларуси