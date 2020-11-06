В Полоцке сегодня после реконструкции откроется мост через Западную Двину

Мост в момент реконструкции

Инженерное сооружение, соединяющее две части города, было построено в 30-е годы прошлого века. За время своего существования мост несколько раз подвергался ремонту, однако в последние годы из-за аварийного состояния ему понадобилась полная реконструкция.Известно, что сегодня на открытии мост получит свое первое официальное название.