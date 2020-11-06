Сегодня в старейшем городе Беларуси после ремонта откроют мост через Западную Двину.
Мост в момент реконструкции
Инженерное сооружение, соединяющее две части города, было построено в 30-е годы прошлого века. За время своего существования мост несколько раз подвергался ремонту, однако в последние годы из-за аварийного состояния ему понадобилась полная реконструкция.
Известно, что сегодня на открытии мост получит свое первое официальное название.
Опубликовано:
457
В Полоцке сегодня после реконструкции откроется мост через Западную Двину
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ