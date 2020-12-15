В центре города мужчина напал на установленного к праздникам снеговика, сообщает БЕЛТА.
Официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева пояснила, что сегодня утром в райотдел сообщили, что на площади Свободы мужчина ломает снеговика. Выяснилось, что пьяный хулиган забрался на фигуру зимнего персонажа и прыгал на ней. Свой поступок 30-летний житель Бреста, который работал в Полоцке, объяснить не смог.
Мужчина задержан, проводится проверка.
Фото Полоцкого РОВД
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В Полоцке пьяный мужчина напал на снеговика
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