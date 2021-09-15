В Полоцке мужчина разбил бутылку о голову пассажира в автобусе, потому что тот отказался с ним выпить

Нетрезвый житель Полоцка 1985 года рождения причинил телесные повреждения незнакомцу в автобусе.
– Полочанин находился на одной из остановок общественного транспорта в Полоцке в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он приставал к прохожим, но в беседу с ним никто не вступал. Мужчина сел в прибывший автобус и стал предлагать своему попутчику выпить спиртное. Когда получил отказ, нанес пассажиру удар по голове бутылкой и причинил телесные повреждения. Водитель был вынужден прекратить движение и заблокировал двери до приезда сотрудников милиции, – прокомментировала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.
Мужчина был задержан и доставлен в райотдел милиции, возбуждено уголовное дело.