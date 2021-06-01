Полку привитых прибыло: Могилевщина, Минщина и Витебщина рассказывают, сколько своих жителей вакцинировали против коронавируса

На Могилевщине привито 6,6 процента жителей, больше 66 тысяч, среди них преимущественно медработники, сотрудники учреждений образования, социальной защиты, а также люди с хроническими болезнями и старше 60 лет. Сейчас основной контингент для защиты – это пожилые, вакцины хватает всем, но для них она показана в первую очередь.
- Вакцинировано свыше 75 процентов жильцов пансионатов, подтягиваются к этому числу и сотрудники соцучреждений, - конкретизирует sb.by заместитель главного государственного санитарного врача Могилевской области Алла Булай. - От вахтового метода работы в пансионатах перешли к обычному. Недавно в регион прибыли поставки белорусского и китайского препаратов, распределяем их в регионы согласно населенности. Во всех поликлиниках организована запись, желающие активно этой услугой пользуются, а их фамилии вносятся в листы ожидания.
Медотводов немного, в основном это временные противопоказания, например обострение хронических болезней. На третьем этапе вакцинации активизируются сотрудники ЖКХ, торговли и других обслуживающих сфер.
На Минщине первым компонентом привито свыше 83 тысяч жителей, это порядка шести процентов от общей численности. Одна из наиболее защищенных категорий в регионе – медики, в некоторых районах их защитилось свыше 70 процентов, среди врачей показатели еще выше. Именно от количества вакцинированных будет зависеть исход третьей волны эпидемии, которая сейчас стабильная и управляемая.
- На Витебщине медицинских и фармацевтических, социальных работников защитилось 65 процентов, а жильцов интернатов - более 80 процентов. Сейчас в наличии китайский инактивированный препарат, который прежде всего будем доставлять в сельскую местность, потому что условия хранения и транспортировки у него по сравнению со «Спутником» более щадящие. В районах на первых этапах профилактической кампании в медучреждения закуплены дополнительно морозильные камеры, а также термоконтейнеры, в которых выездные бригады доставят вакцину в целости и сохранности, - поясняет sb.by и. о. заместителя главного врача Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Нина Муквич.
В регионе в каждой из уязвимых категорий коллективный иммунитет скоро будет выработан, потому что цифра везде приближается к необходимым 75 процентам, а кое-где этот рубеж и перешагнула. Притом не отказано никому из всех желающих, многие из них прививку уже получили, другие получат ее с дня на день и внесены в лист ожидания.
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Полку привитых прибыло: Могилевщина, Минщина и Витебщина рассказывают, сколько своих жителей вакцинировали против коронавируса
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