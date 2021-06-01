Полку привитых прибыло: Могилевщина, Минщина и Витебщина рассказывают, сколько своих жителей вакцинировали против коронавируса

, - конкретизирует sb.by. -Медотводов немного, в основном это временные противопоказания, например обострение хронических болезней. На третьем этапе вакцинации активизируются сотрудники ЖКХ, торговли и других обслуживающих сфер.На Минщине первым компонентом привито свыше 83 тысяч жителей, это порядка шести процентов от общей численности. Одна из наиболее защищенных категорий в регионе – медики, в некоторых районах их защитилось свыше 70 процентов, среди врачей показатели еще выше. Именно от количества вакцинированных будет зависеть исход третьей волны эпидемии, которая сейчас стабильная и управляемая., - поясняет sb.byВ регионе в каждой из уязвимых категорий коллективный иммунитет скоро будет выработан, потому что цифра везде приближается к необходимым 75 процентам, а кое-где этот рубеж и перешагнула. Притом не отказано никому из всех желающих, многие из них прививку уже получили, другие получат ее с дня на день и внесены в лист ожидания.