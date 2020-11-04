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  2. В полиции Москвы опровергли информацию о захвате заложников на севере российской столицы

В полиции Москвы опровергли информацию о захвате заложников на севере российской столицы

В правоохранительных органах российской столицы опровергли появившуюся ранее информацию о захвате неизвестным заложников в квартире на севере Москвы, пишет ТАСС.


"Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности", – подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее неназванный источник в экстренных службах города сообщил, что на Головинском шоссе неизвестный удерживает в одной из квартир людей и при этом угрожает взрывом. Отмечалось, что подъезд жилого дома оцепили, а жильцов не эвакуировали.

Фото: архив ТАСС
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