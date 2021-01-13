В поезде Минск – Барановичи умерла женщина

В поезде региональных линий Минск – Барановичи умерла 55-летняя женщина, сообщает БЕЛТА.
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал, что ночью 13 января ревизоры в одном из вагонов обнаружили тело пассажирки – жительницы Минского района. Об этом они сообщили поездной бригаде, которая передала информацию в милицию.
На станции Барановичи-Полесские следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установки причины смерти женщины.
Фото: БЕЛТА
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