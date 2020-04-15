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  2. В поездах с нумерованными местами вводится рассадка с учетом рекомендованной социальной дистанции

В поездах с нумерованными местами вводится рассадка с учетом рекомендованной социальной дистанции

С 15 по 29 апреля билеты на поезда формирования Белорусской железной дороги с нумерованными местами будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах, сообщает пресс-служба предприятия.


«Рассадка по новой схеме является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Министерством здравоохранения Республики Беларусь в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении.

Согласно новой схеме рассадки в купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных — не более трех в одном отсеке. Для пассажиров, оформивших билеты в одном заказе, разрешается продажа трех-четырех мест в купе, при условии, что до этого в купе ни одного места продано не было.

В вагонах с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации — 2+2 или 3+2, отметили в БЖД. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном — один пассажир у окна, а другой — через место у прохода (средний ряд остается свободным).

Если билеты были приобретены до введения новой схемы рассадки, пассажиры смогут занять места согласно оформленным билетам.

Также в БЖД отметили, что с 14 апреля продажа билетов в поезда и вагоны межрегиональных линий формирования Белорусской железной дороги временно будет осуществляться не ранее, чем за 20 суток до отправления поезда.

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Фото: Виталий ГИЛЬ
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