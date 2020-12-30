Этой ночью неизвестный поджог фигуру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
У фигурки насыщенная событиями жизнь. Ее пытались украсть (две девушки в 2019-м), отрезать голову (четверо неизвестных летом 2020-го), на днях она даже примерила новогодний наряд.
Теперь полиция устанавливает личность злоумышленника, который решил добавить финальный аккорд в эту историю и поджег статую футболиста. Загорелся тот самый праздничный наряд.
Фигура появилась в городе после ЧМ-2018. Жители Подольска собрали необходимую сумму и установили алюминиевую копию нападающего «Зенита» и сборной России. Перед матчем отборочного турнира к Евро-2020 против сборной Шотландии картонные фигуры спортсмена появились и в московском метро.
Видео: Telegram-канал Mash
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В Подольске подожгли алюминиевую копию Артема Дзюбы
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