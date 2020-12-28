В подобных условиях коронавирус не выживает: найден действенный способ избежать заражения COVID-19

Линси Марр, сотрудник политехнического университета Вирджинии, заявила, что особенно во время пандемии важно поддерживать влажность на уровне выше 40 процентов, но ниже 60 в зимнее время. В подобных условиях вирус не выживает, а защитная система организма, в том числе слизистая оболочка органов дыхания, работает эффективнее, чем при сухом воздухе.В свою очередь исследователь аэрозолей Аджит Ахлават и его коллеги установили, что шанс передачи коронавируса воздушным путем в засушливых местах выше, чем во влажных. Это связано с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажненности остаются в воздухе и сохраняют способность к заражению дольше. Во влажном воздухе липидная оболочка COVID-19 быстрее разрушается, что инактивирует патоген.Чрезмерные температуры также могут препятствовать распространению инфекции через поверхности, однако подобный тип передачи встречается редко. Вместе с тем исследователи не рекомендуют поддерживать высокую влажность, ведь она может способствовать росту плесени, вызывающую астму и аллергические реакции.