Избежать высокого риска заражения COVID-19 в помещении можно в том случае, если установить увлажнители воздуха, передает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.
Линси Марр, сотрудник политехнического университета Вирджинии, заявила, что особенно во время пандемии важно поддерживать влажность на уровне выше 40 процентов, но ниже 60 в зимнее время. В подобных условиях вирус не выживает, а защитная система организма, в том числе слизистая оболочка органов дыхания, работает эффективнее, чем при сухом воздухе.
В свою очередь исследователь аэрозолей Аджит Ахлават и его коллеги установили, что шанс передачи коронавируса воздушным путем в засушливых местах выше, чем во влажных. Это связано с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажненности остаются в воздухе и сохраняют способность к заражению дольше. Во влажном воздухе липидная оболочка COVID-19 быстрее разрушается, что инактивирует патоген.
Чрезмерные температуры также могут препятствовать распространению инфекции через поверхности, однако подобный тип передачи встречается редко. Вместе с тем исследователи не рекомендуют поддерживать высокую влажность, ведь она может способствовать росту плесени, вызывающую астму и аллергические реакции.
Опубликовано:
1971
В подобных условиях коронавирус не выживает: найден действенный способ избежать заражения COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ