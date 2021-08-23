В подмосковном Алабино прошла церемония открытия форума "Армия-2021" и АрМИ

В подмосковном Алабино в парке "Патриот" состоялась церемония открытия Армейских международных игр и масштабного военно-технического форума "Армия-2021". На мероприятии присутствовала белорусская делегация во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Здесь же стартовал конкурс игр – танковый биатлон. Это следует из информации, размещенной на сайте Министерства обороны.
Глава военного ведомства встретился с белорусскими танкистами и пожелал им хорошего выступления. Как подчеркнул Виктор Хренин, команда подготовлена хорошо.
– Вот уже седьмой год проходят АрМИ, и с каждым годом они набирают обороты, расширяется их география. За этот небольшой промежуток времени Армейские игры стали хорошей конкурсной площадкой, своего рода военной Олимпиадой. В этом году в АрМИ участвует практически треть стран мира. И поэтому участие в них очень важно, – сказал министр. –Наши команды принимают участие в 27 конкурсах из 34. И это о многом говорит. Во время игр наши военнослужащие делятся опытом и умением, могут почерпнуть что-то для себя. Важно и сотрудничество с Российской Федерацией – нашим стратегическим партнером. У россиян есть боевой опыт, и они делятся им с нами. Что касается подготовки ребят и их предстоящих выступлений, то не хочется забегать вперед. Уверен: они хорошо выступят.
Вместе с тем Виктор Хренин сказал:
– Главное и то, что мы сохраняем в наших командах 50% военнослужащих срочной службы. Они хорошо усвоили программу подготовки, прошли жесткий отбор, вошли в состав национальной команды и показывают хорошие результаты. У нас, без сомнения, серьезные конкуренты. Но и нам есть что показать.
Фото: Министерство обороны и «Ваяр»