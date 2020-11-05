В России задержан 34-летний мужчина, который подозревается в похищении и изнасиловании двух девочек. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.
Фото: архив ТАСС
"Четвертого ноября около шести часов вечера на детской площадке в одном из поселков городского округа Истры мужчина подошел к двум девочкам 7 и 9 лет. Под надуманным предлогом он заманил их к себе в автомобиль и увез в неизвестном направлении, – сообщила Врадий. – В салоне машины подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности".
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Сейчас с ним работают следователи.
Расследование уголовного дела контролируется Прокуратурой Московской области РФ.
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В Подмосковье задержали подозреваемого в похищении и изнасиловании двух девочек
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