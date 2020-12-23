Тело младенца нашли на ленте сортировочного цеха комплекса по переработке отходов в подмосковном Егорьевске, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.
– 22 декабря на сортировочной ленте сортировочного цеха АО "Комплекс по переработке отходов Егорьевск" обнаружено тело новорожденного мальчика. По данному факту организована проверка, – рассказала Ольга Врадий.
В настоящий момент по делу происходит проверка. В рамках расследования происшествия были опрошены сотрудники комплекса и специалист службы безопасности, также даны соответствующие поручения в органы внутренних дел. Назначена судмедэкспертиза.
Фото: pixabay.com
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В Подмосковье обнаружили тело младенца на ленте сортировочного цеха по переработке отходов
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