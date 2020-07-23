В Подмосковье на женщину с 12-го этажа сбросили мешок со строительным мусором

По материалам, поступившим из органов полиции, организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования женщины, сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.





Инцидент произошел 14 июля в Люберцах, рассказали в СК. 38-летняя женщина выходила из подъезда строящегося дома, и в этом момент на нее с 12-го этажа упал мешок со строительным мусором.

Женщина получила множественные травмы, переломы, в том числе повреждение позвоночника. Она была экстренно госпитализирована.

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

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