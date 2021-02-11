Пользователи новой версии приставки Sony PlayStation жалуются на поломку контроллеров DualSense. На дефект наткнулся не один обладатель, а пост с его описанием собрал множество комментариев на Reddit, сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
Недостаток проявляется у аналоговых стиков джойстиков: контроллеры неверно регистрируют движения игрока, что вызывает самопроизвольное движение камеры в игре. В качестве доказательства один из пользователей приставки показал, что камера вращается сама по себе и играть в таком случае тяжело.
Проблема со стиками или, как ее часто называют, дрифт, наблюдалась еще в прошлых моделях PlayStation. В компании пытались устранить проблему при помощи прошивок для контроллеров, но это не всегда приносило результат.
Официальные представители Sony пока не дали комментариев по поводу обнаруженной проблемы.
Напомним, новая приставка PlayStation 5 поступила в продажу еще в ноябре прошлого года. Спрос на консоль до сих пор высокий.
Опубликовано:
512
В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter