В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект

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РИА Новости

Недостаток проявляется у аналоговых стиков джойстиков: контроллеры неверно регистрируют движения игрока, что вызывает самопроизвольное движение камеры в игре. В качестве доказательства один из пользователей приставки показал, что камера вращается сама по себе и играть в таком случае тяжело.Проблема со стиками или, как ее часто называют, дрифт, наблюдалась еще в прошлых моделях PlayStation. В компании пытались устранить проблему при помощи прошивок для контроллеров, но это не всегда приносило результат.Официальные представители Sony пока не дали комментариев по поводу обнаруженной проблемы.Напомним, новая приставка PlayStation 5 поступила в продажу еще в ноябре прошлого года. Спрос на консоль до сих пор высокий.