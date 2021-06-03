В Пинском районе вернут в хозоборот 230 гектаров земель

230 гектаров земель ОАО «Плещицы» планируется вернуть в эффективный хозяйственный оборот после реконструкции мелиоративной системы.



Как сообщил начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик, мелиоративная система «Плещицы» в Пинском районе нуждается в переустройстве:



– В ОАО «Плещицы» почти 8 тысяч гектаров осушенных сельскохозяйственных земель. Инвентаризация показала, что почти четверть мелиоративных систем подлежит реконструкции, так как с момента постройки, а это 1983 год, поизносились сети, механизмы, сооружения и каналы, изменились агроклиматические условия. Мелиоративная сеть не обеспечивает норму осушения. В данный момент планируется начать проектирование работ по восстановлению 230 гектаров.