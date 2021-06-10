На полигоне Выжловичи в Пинском районе территориальные войска проводят боевые стрельбы. Об этом сообщает БЕЛТА.
Как уточнили в Минобороны, на протяжении июня на территории Пинского района и Пинска проходят плановые учебные сборы с военнообязанными запаса территориальных войск и командно-штабное учение с силами территориальной обороны. На сборы призвали около 100 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса.
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В Пинском районе территориальные войска проводят боевые стрельбы
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