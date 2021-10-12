SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.47
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Пинском районе следователи вернули семье ветерана похищенные медали

В Пинском районе следователи вернули семье ветерана похищенные медали

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о краже медалей ветерана Великой Отечественной войны. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.


В марте 2021 года в правоохранительные органы обратился мужчина и рассказал о том, что из дома его отца в деревне Вешня неизвестные похитили медали и знаки СССР, а также юбилейные медали. Он пояснил, что эти вещи очень важны для него: они хранят память о подвиге покойного отца. 

По подозрению в краже задержали 29-летнего жителя Пинского района. Мужчина рассказал, кому продал украденные награды. 

Действия местного жителя квалифицированы по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно, с проникновением в жилище) УК. Он находится под подпиской о невыезде. Сейчас проверяется его причастность к другим преступлениям. 

Позже часть похищенных наград была изъята и возвращена владельцу, который поблагодарил сотрудников милиции и следователей за помощь.

Фото СК
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы