В Пинском районе следователи вернули семье ветерана похищенные медали

В марте 2021 года в правоохранительные органы обратился мужчина и рассказал о том, что из дома его отца в деревне Вешня неизвестные похитили медали и знаки СССР, а также юбилейные медали. Он пояснил, что эти вещи очень важны для него: они хранят память о подвиге покойного отца.По подозрению в краже задержали 29-летнего жителя Пинского района. Мужчина рассказал, кому продал украденные награды.Действия местного жителя квалифицированы по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно, с проникновением в жилище) УК. Он находится под подпиской о невыезде. Сейчас проверяется его причастность к другим преступлениям.Позже часть похищенных наград была изъята и возвращена владельцу, который поблагодарил сотрудников милиции и следователей за помощь.Фото СК