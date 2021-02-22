Пинским межрайотделом УДФР в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий была выявлена незаконная схема хищения лесопродукции в одном из лесничеств Пинского лесхоза. Организовал незаконный бизнес сотрудник ГЛХУ.
Заместитель начальника Пинского межрайонного отдела УДФР Андрей Пашко рассказал:
– Уголовные дела возбуждены в отношении должностного лица ГЛХУ, которое в январе – марте прошлого года с использованием своих служебных полномочий организовало отгрузку лесопродукции лесничества в адрес подконтрольной ему коммерческой структуры. Сотрудник вносил заведомо ложные сведения в товаросопроводительные документы ГЛХУ: занижал количество и сортность. В результате этих действий он причинил ущерб на сумму более 7 тысяч рублей. В дальнейшем похищенную лесопродукцию гражданин реализовывал белорусским субъектам хозяйствования через подконтрольную ему коммерческую структуру. И с целью придания законности полученным преступным путем денежным средствам пускал их в легальный оборот данной коммерческой структуры. В настоящее время причиненный ущерб возмещен в полном размере.
Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Опубликовано:
688
В Пинском районе раскрыта схема хищения леса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: САЗОНОВ Андрей