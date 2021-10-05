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В Пинском районе пропал 14-летний подросток

В Пинском районе идут поиски четырнадцатилетнего Ярослава Дырмана, информирует УВД Брестского облисполкома.
Известно, что утром в понедельник мальчик покинул Молотковичскую вспомогательную школу-интернат. К настоящему моменту о его местонахождении ничего неизвестно. 

Он выглядит на свой возраст, его рост 155–160 см. Ярослав плотного телосложения, светловолосый, над губой справа есть родимое пятно. Был одет в черную куртку и такого же цвета брюки, на ногах у него синие кроссовки.

Любую информацию, связанную с местонахождением мальчика, просят сообщить в Пинский РОВД по телефонам (8-0165) 31-20-00, (8-0165) 31-20-19, (+375 29) 674-00-38, (+375 44) 599-59-55 или набрать 102. 

Фото областного УВД 
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