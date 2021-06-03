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  2. В Пинском районе приступают к реконструкции моста через Ясельду – он в числе приоритетных

В Пинском районе приступают к реконструкции моста через Ясельду – он в числе приоритетных

На трассе Р8 в Пинском районе начали возводить временную переправу через реку Ясельду. Через нее пройдет объездной путь транспорта, движущегося по оживленной трассе от Пинска к Лунинцу и в обратном направлении, пока основной мост будут реконструировать. 


Его протяженность превышает 100 метров, 43 из которых занимает металлический русловый пролет. Специалисты пояснили, что срок службы сооружения составлял немногим более полувека, пришла пора его менять. Это вызвано и тем, что металлическая конструкция от времени просела. Вместо нее установят новую. Заменят также почти все опоры, поддерживающие старое сооружение. После ввода в дальнейшую эксплуатацию фактически это будет новый мост. 

В Пинском райисполкоме sb.by рассказали, что после организации альтернативного движения транспорта мостостроители приступят к основным работам по реконструкции моста. У временной переправы заколачивают сваи, подсыпают основание, оборудуют створ будущего проезда. Когда эти работы завершат, движение по действующему мосту закроют. Специалисты займутся разборкой отслуживших свой срок сооружений, а затем по современным технологиям возведут новые. 


За последнее время это не первый крупный и стратегически важный объект, который столь масштабно реконструируют в Пинском районе. В райисполкоме напомнили, что год назад в райцентре сдали в эксплуатацию автомобильный мост через реку Пина, который, по сути, тоже отстроили заново. Старый путепровод, имевший стратегическое значение для всего Полесского региона, отслужил более 40 лет и требовал реконструкции. Ее провели в кратчайшие сроки, обеспечив безупречное качество работ, что подтверждает эксплуатация обновленного сооружения. Строители усилили действующие фундаменты, расширили опоры, смонтировали новые пролеты. 

По информации комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома, в ближайшие пять лет в области планируют капитально отремонтировать 15 мостовых сооружений и обновить более 1050 километров местных автомобильных дорог. Мост через реку Ясельду в Пинском районе – один из объектов, требующих первоочередной реконструкции. Она началась.  

Фото Пинского райисполкома
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