В Пинском районе приступают к реконструкции моста через Ясельду – он в числе приоритетных

Его протяженность превышает 100 метров, 43 из которых занимает металлический русловый пролет. Специалисты пояснили, что срок службы сооружения составлял немногим более полувека, пришла пора его менять. Это вызвано и тем, что металлическая конструкция от времени просела. Вместо нее установят новую. Заменят также почти все опоры, поддерживающие старое сооружение. После ввода в дальнейшую эксплуатацию фактически это будет новый мост.В Пинском райисполкоме sb.by рассказали, что после организации альтернативного движения транспорта мостостроители приступят к основным работам по реконструкции моста. У временной переправы заколачивают сваи, подсыпают основание, оборудуют створ будущего проезда. Когда эти работы завершат, движение по действующему мосту закроют. Специалисты займутся разборкой отслуживших свой срок сооружений, а затем по современным технологиям возведут новые.За последнее время это не первый крупный и стратегически важный объект, который столь масштабно реконструируют в Пинском районе. В райисполкоме напомнили, что год назад в райцентре сдали в эксплуатацию автомобильный мост через реку Пина, который, по сути, тоже отстроили заново. Старый путепровод, имевший стратегическое значение для всего Полесского региона, отслужил более 40 лет и требовал реконструкции. Ее провели в кратчайшие сроки, обеспечив безупречное качество работ, что подтверждает эксплуатация обновленного сооружения. Строители усилили действующие фундаменты, расширили опоры, смонтировали новые пролеты.По информации комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома, в ближайшие пять лет в области планируют капитально отремонтировать 15 мостовых сооружений и обновить более 1050 километров местных автомобильных дорог. Мост через реку Ясельду в Пинском районе – один из объектов, требующих первоочередной реконструкции. Она началась.Фото Пинского райисполкома