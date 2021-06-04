В Пинском районе будет построен свинокомплекс на 24 тысячи голов. Новый объект запланировано возвести около деревни Большие Диковичи. Эта территория в свое время пострадала от радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Населенный пункт отнесен к зоне проживания с периодическим радиационным контролем. Новое строительство придаст импульс экономическому развитию территории, считают в Пинском райисполкоме.
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К реализации планов по расширению агропромышленного комплекса Пинского района приступил Пинский комбинат хлебопродуктов, рассказал начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик:
– В составе ПКХ уже есть один свиноводческий комплекс «Бокиничи», построенный в 2015 году. Он самый высокопроизводительный в Беларуси, и последние два года подряд добивается лучших результатов среди свинокомплексов страны. Так, за 2019 год здесь произвели 4267 тонн свинины, в 2020 году – прибавили до 4624 тонн. На откорме среднесуточный привес свиней составил 988 грамм – и это первый результат в республике.
Новый свинокомплекс разместится на двух производственных площадках: ферма-репродуктор и ферма откорма. Разработку предпроектной документации будет вести институт «Брестстройпроект».
На сегодняшний день в Брестской области девять свинокомплексов. Еще один должен вступить в строй в ближайшее время в Барановичском районе. В 2021 году за счет повышения эффективности работы свиноводческой отрасли область планирует прибавить в свиноводстве 8–9 процентов.
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В Пинском районе построят еще один мощный свинокомплекс
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