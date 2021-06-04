В Пинском районе построят еще один мощный свинокомплекс

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К реализации планов по расширению агропромышленного комплекса Пинского района приступил Пинский комбинат хлебопродуктов, рассказал начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик:Новый свинокомплекс разместится на двух производственных площадках: ферма-репродуктор и ферма откорма. Разработку предпроектной документации будет вести институт «Брестстройпроект».На сегодняшний день в Брестской области девять свинокомплексов. Еще один должен вступить в строй в ближайшее время в Барановичском районе. В 2021 году за счет повышения эффективности работы свиноводческой отрасли область планирует прибавить в свиноводстве 8–9 процентов.