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В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму

Современные молочно-товарные фермы и комплексы, где вся технологическая цепочка отлажена как часы, позволяют сельхозпредприятиям совершенствовать экономику, зарабатывая деньги на производстве качественного продукта и вкладывая их в дальнейшее развитие отрасли. Об этом министр сельского хозяйства Беларуси Иван Крупко и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко говорили вчера во время открытия новой МТФ в ОАО "Ставокское" Пинского района. 
Иван Крупко отметил, что валовое производство молока в стране в прошлом году увеличилось на 5,8 процента к предыдущему сезону и составило около 7,5 миллиона тонн: 

– Брестская область является локомотивом молочной отрасли республики. В 2020 году продуктивность дойного стада достигла 6454 килограмма  – достойный результат. И повод для того, чтобы брали пример другие регионы. 

Юрий Шулейко считает, что одна из главных составляющих такой динамики – модернизация отрасли, которую на Брестчине продолжают. ОАО "Ставокское" Пинского района – наглядный пример. 

Ферму, рассчитанную на 720 голов дойного стада, в хозяйстве возвели за полтора года. Стоимость строительства обошлась примерно в 6,5 миллиона рублей. Деньги сэкономили на том, что часть работ выполнили хозспособом, тесно взаимодействуя с генподрядчиком – ПМК-30 ОАО "Пинсксовхозстрой". Стройбригада хозяйства занималась установкой кровли, бетонными работами, строительством сенажно-силосных траншей.  Благодаря введенному в строй объекту не только создали новые рабочие места, улучшили условия труда людей, но и решили проблему плотности скота в животноводческих помещениях, которая стояла достаточно остро. 

Директор ОАО "Ставокское" Александр Новик пояснил, что новую ферму построили рядом с действующей. В дальнейших планах модернизировать старые здания: 

– Таким образом, мы получим целый комплекс, где будем содержать большую часть из 1680 голов дойного стада. Пока на новой ферме 470 коров. Каждый день отсюда отправляем на переработку 10 тонн молока сортом экстра. Средний удой от каждой буренки – 23,3 килограмма. 

В доильно-молочном блоке стерильная чистота. Здесь установлено оборудование системы "Параллель" фирмы "Вестфалия". Для охлаждения молока предусмотрены три танка. Для персонала на ферме созданы великолепные условия – комната приема пищи, раздевалки, душ, стиральные машины. 

Каждая буренка маркирована чипом-ошейником, содержащим всю необходимую информацию о животных. Специалисты отслеживают данные в режиме онлайн. На отдельный монитор выводятся картинки с камер видеонаблюдения. Словом, все под контролем. 

С вводом в эксплуатацию новой фермы в ОАО "Ставокское" планируют увеличить дойное стадо на 200 голов. Впрочем, производство молока вырастет и за счет продуктивности. В прошлом году по хозяйству она составила 6775 килограммов, увеличившись на 1,6 тонны к предыдущему сезону. Нынче есть возможность добавить еще. Главное условие для этого – технологии, достаток качественных кормов и старание работников. 

После открытия фермы в Пинском районе Иван Крупко и Юрий Шулейко примут участие в областном семинаре по производству продукции животноводства в сельхозорганизациях, который сегодня проходит на базе хозяйств Брестского и Каменецкого районов. 
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