В Пинском районе около леса нашли боевой арсенал

30 патронов и около 550 гильз от Mauser нашли отдыхающие возле леса в Пинском районе. Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:



– Компания из деревни Хойно Пинского района отдыхала на берегу реки Припять. Когда они возвращались к автомобилю, припаркованному около леса, один из мужчин зацепился ногой за необычный предмет. Рассмотрев его внимательнее, он понял, что это патрон. О находке гражданин сразу же сообщил в Пинский РОВД. В ходе осмотра места происшествия были изъяты почти 30 предметов, внешне схожих с патронами, и около 550 предметов, внешне схожих с гильзами. Была назначена баллистическая экспертиза, которая установила, что исследуемые объекты являются патронами и гильзами патронов калибра 7,92x57 Mauser.



Кстати, патроны калибра 7,92x57 Mauser являются немецкими патронами. Первый вариант данного патрона был разработан прусской оружейной испытательной комиссией и принят на вооружение в Германии в 1888 году вместе с винтовкой Gewehr 1888. Стоит также напомнить, что деревня Хойно Пинского района была полностью оккупирована немецкими войсками в июле 1941 года.