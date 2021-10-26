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  2. В Пинском районе горело частное деревообрабатывающее предприятие

В Пинском районе горело частное деревообрабатывающее предприятие

Инцидент произошел рано утром 26 сентября в д. Пинковичи, сообщает Брестское областное управление МЧС. 


В 06.55 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном производственном здании. В 08.51 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал. 


Здание принадлежит частной фирме и индивидуальному предпринимателю. Производственная деятельность там не осуществлялась. Внутри находились деревообрабатывающие станки и другое оборудование для изготовления мебели, остатки материалов.

Проводится проверка. Причина пожара устанавливается. 

Фото: МЧС
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