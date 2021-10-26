В Пинском районе горело частное деревообрабатывающее предприятие

Инцидент произошел рано утром 26 сентября в д. Пинковичи, сообщает Брестское областное управление МЧС.
В 06.55 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном производственном здании. В 08.51 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.
Здание принадлежит частной фирме и индивидуальному предпринимателю. Производственная деятельность там не осуществлялась. Внутри находились деревообрабатывающие станки и другое оборудование для изготовления мебели, остатки материалов.
Проводится проверка. Причина пожара устанавливается.
Фото: МЧС