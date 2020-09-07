В Пинском районе будут выращивать Адамово дерево

В Пинском районе оформляется крестьянско-фермерское хозяйство, на 50 гектарах которого инвестор будет выращивать быстрорастущую древесину – павловнию, или Адамово дерево, как ее еще называют.

Дерево достигает до 30 метров в высоту и считается самым быстрорастущим в мире, причем регенерирует – после вырубки отрастает вновь, его можно срубать до семи раз. Павловния очень красиво цветет, это дерево-медонос. Растительный материал применяется в парфюмерии, производстве биотоплива, целлюлозы, фуража и кормовых добавок для животных, изготовлении отделочных материалов и мебели, музыкальных инструментов, горных лыж, теннисных ракеток.



Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик рассказал, что инвестор – житель Минска:

– Выбрать Пинский район ему рекомендовали в Национальной академии наук. Участок под теплолюбивую павловнию выделяется в юго-западной части Пинщины. Добавлю, что в Пинском районе всегда идут навстречу инвесторам. Сформирован фонд площадью более 592 гектаров земли для предоставления земельных участков под крестьянско-фермерские хозяйства. В первом квартале 2020 года прямые иностранные инвестиции составили почти 767 тысяч долларов.

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