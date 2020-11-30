В Пинском доме ребенка установили новые рециркуляторы воздуха

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Учреждение рассчитано на 65 малышей, сейчас в нем находится 49 крох. Большинство из них имеют различные заболевания, есть дети-инвалиды. Новое оборудование установили в паллиативной палате с особенно тяжелыми. Два рециркулятора купили на средства, собранные благотворительной организацией «С добротой по миру». Покупку еще десяти аппаратов месяцем ранее профинансировали Пинская районная организационнная структура «РГОО БООР» и профсоюзы студентов и работников Брестского государственного технического университета, а также Жабинковская дистанция пути БелЖД., – пояснила врач. –