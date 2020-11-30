Благодаря помощи волонтеров в Пинском специализированном доме ребенка на днях приобрели и установили два новых бактерицидных рециркулятора воздуха. Еще 10 появились здесь в прошлом месяце. Подробности о том, зачем нужны эти аппараты, рассказала заведующая филиалом «Пинский специализированный дом ребенка» Анжела Коваль.
Фото носит иллюстративный характер
Учреждение рассчитано на 65 малышей, сейчас в нем находится 49 крох. Большинство из них имеют различные заболевания, есть дети-инвалиды. Новое оборудование установили в паллиативной палате с особенно тяжелыми. Два рециркулятора купили на средства, собранные благотворительной организацией «С добротой по миру». Покупку еще десяти аппаратов месяцем ранее профинансировали Пинская районная организационнная структура «РГОО БООР» и профсоюзы студентов и работников Брестского государственного технического университета, а также Жабинковская дистанция пути БелЖД.
– Рециркуляторы выполняют ту же функцию, что прежде бактерицидные лампы, – пояснила врач. – Они действуют не только на коронавирус, но в целом обеззараживают воздух от всего, что в нем находится.
Дом ребенка сейчас ожидает поставки еще 10 рециркуляторов, которые собираются приобрести с помощью минских волонтеров.
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В Пинском доме ребенка установили новые рециркуляторы воздуха
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК