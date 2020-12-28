В Пинске выявлена схема криминального банкротства

Управлением Департамента финансовых расследований по Брестской области выявлена очередная преступная схема криминального банкротства в Пинске. На сей раз фигурантом уголовного дела стало одно из деревообрабатывающих предприятий. Официальный представитель УДФР КГК по Брестской области Валерий Велесницкий рассказал:
Фото носит иллюстративный характер
– Установлено, что в 2017–2018 годах соучредитель и директор фирмы совместно со своим заместителем с целью неисполнения обязательств перед кредиторами по погашению образовавшейся задолженности за поставленную древесину, ее перевозку, а также проценты за просроченные кредиты перед одним из банков частично через аффилированных лиц вывели основные и оборотные средства предприятия. Этим они искусственно увеличили его неплатежеспособность и обеспечили невозможность погашения задолженности. В результате им причинен ущерб в сумме свыше 79 тысяч рублей. Также в этот период в отношении предприятия было вынесено 13 судебных постановлений о взыскании имеющейся кредиторской задолженности на общую сумму более 440 тысяч рублей. Однако директор предприятия умышленно совершал платежи в нарушение очередности расчетов, а также заключал договоры о возложении обязательств на третье лицо и договоры купли-продажи имущества общества, содержащие расчетные счета контрагентов предприятия, куда в последующем перечислялись деньги в качестве оплаты реализованного обществом товара, минуя расчетные счета данного юридического лица. Видя устойчивую неплатежеспособность должника, один из кредиторов обратился в экономический суд Брестской области с заявлением о банкротстве предприятия. В октябре 2018 года было возбуждено производство об экономической несостоятельности.
Пинским МРО Следственного комитета в отношении директора предприятия возбуждены уголовное дела за преднамеренную экономическую несостоятельность, препятствование возмещению убытков кредитору, уклонение от уплаты кредиторской задолженности.
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В Пинске выявлена схема криминального банкротства
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ