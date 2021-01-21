В дежурную часть Пинского ГОВД позвонил местный житель и сообщил, что нашел в квартире умершего отца боевой арсенал - ружье, пистолет-револьвер, а также 67 единиц боеприпасов.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
- Мужчина рассказал, что после смерти отца приехал навести порядок в жилище и, подняв сиденье дивана в одной из комнат, обнаружил целый арсенал - 2 патрона к автомату Калашникова, 7 охотничьих патронов, 3 патрона к пистолету Макарова: 21 мелкокалиберный патрон и 34 патрона неустановленного образца. Найденное оружие и патроны отправлены на баллистическую экспертизу для установления пригодности к стрельбе.
УВД Брестского облисполкома напоминает, что за незаконное хранение огнестрельного оружия предусматривается уголовная ответственность. Однако, лица, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождаются от уголовной ответственности.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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В Пинске в квартире умершего пенсионера обнаружен боевой арсенал
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