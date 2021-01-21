В Пинске в квартире умершего пенсионера обнаружен боевой арсенал

рассказала:УВД Брестского облисполкома напоминает, что за незаконное хранение огнестрельного оружия предусматривается уголовная ответственность. Однако, лица, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождаются от уголовной ответственности.Фото: УВД Брестского облисполкома