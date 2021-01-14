В Пинске сотрудники предприятия похитили пять голов молодняка крупного рогатого скота

Сотрудники одного из предприятий Пинска организовали свой бизнес. Они продавали туши животных, похищенных на предприятии. Когда работники организации расходились по домам, «бизнесмены», договорившись со сторожем, выводили животных в убойный цех. После разделывания туши грузили в микроавтобус индивидуального предпринимателя из Ивацевичей, а тот их перепродавал.
Фото носит иллюстративный характер
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
–Оперативники ОБЭП Пинского ГОВД установили, что к произошедшему причастны трое сотрудников организации и житель Пинска – родной брат начальника убойного цеха. Участникам «дела» от 31 до 43 лет. Ущерб организации составил более 7000 рублей. В ноябре 2020 года мужчинам удалось дважды наведаться на территорию предприятия, похитив более 1200 кг говядины. В первый раз они похитили и продали предпринимателю две туши, а спустя несколько дней – еще три. Во время совершения очередной «операции» фигуранты были задержаны.
Следователями дана правовая оценка их действиям.
Фото: БЕЛТА
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