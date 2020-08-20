Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Пинске прошел массовый митинг в поддержку курса, которым идет страна

В Пинске прошел массовый митинг в поддержку курса, которым идет страна

В Брестской области акции за мир, стабильность, спокойствие с каждым днем становятся все более массовыми. Вчера митинг в поддержку действующей власти прошел в Лунинце. Его участники говорили о том, что нельзя ввергнуть страну в хаос, разрушить все, что кропотливым трудом создавалось годами.

Сегодня тысячи людей собрал митинг на площади Ленина в Пинске. Сюда с флагами, транспарантами, самодельными плакатами в поддержку избранного Главы государства пришли представители разных поколений – те, кому небезразлично, каким будет завтрашний день независимой Республики. Останутся ли благополучие, безопасность, уважение друг к другу в наших домах, на улицах городов и деревень или внезапно все это окажется в прошлом.

Культработник из Пинска Светлана Водопьянова решила принять участие в акции, ибо считает, что на кону будущее государства:

– Я, как и сотни других людей, стоящих на этой красивой, благоустроенной площади древнего города, хочу, чтобы оно было мирным и безоблачным, а не туманным и бесперспективным. В Беларуси проживаю пять лет. Приехала из Украины, где от последствий майдана не могут оправиться до сих пор. Никогда бы не подумала, что в спокойной, трудолюбивой республике, которая для многих является образцом стабильности, дружелюбия и порядка, могут происходить подобные провокации. Стою здесь вместе с единомышленниками ради того, чтобы все у нас было хорошо.

Председатель Парохонского сельисполкома Пинского района Василий Коцуба вместе с местными жителями приехал на митинг, чтобы выразить коллективную поддержку курсу, которым идет страна. На территории сельсовета очень многое сделано по благоустройству, повышению уровня жизни людей, созданию новых производств. Эта работа, по мнению сельчан, должна продолжаться.

Пинчанка Татьяна Кравчук пришла на площадь вместе с активистами городской организации Белорусского союза женщин:

– Конечно, мы за стабильность, за будущее, за нашего Президента, которому доверяем на сто процентов! То, что сделано в стране за последние десятилетия, нельзя потерять.

Митинг в Пинске с участием руководства города и района, представителей трудовых коллективов, ветеранов, молодежи – всех неравнодушных к будущему страны граждан – продолжался несколько часов. Появилась уверенность, что за это время люди стали еще сплоченнее.

Фото Инны УРБАНОВИЧ

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Президент посетит агрокомбинат "Дзержинский"
Коридор рабочего общежития загорелся в Сморгони
Топ-менеджер «Великого камня»: проект вскоре станет ключевой платформой для двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий
Топ-6 лучших фотографий всех времен
Около двух десятков мобильных бригад в Могилевской области оказывают техпомощь механизаторам прямо в полях
Мощная видеокамера, квадрокоптер и искусственный интеллект: как в лесхозах страны работает инновационная система мониторинга за пожарами
В Чечерском районе заканчивают уборку зерновых
Ведущий проекта «Суразмоўцы» Наум Гальперович - о волнении первых эфиров, дружбе с гаджетами и удививших героях
Эксперт: выход из ЕАЭС и Союзного государства - путь в никуда для белорусской экономики
52-летняя Валерия удивила Instagram слишком молодым видом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Самозванцы
Жители Гродно и Гродненского района, несмотря на запреты, по-прежнему отправляются отдыхать в лес
В России стартовала программа путешествий с кешбэком
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9
Разлив нефти у берегов Маврикия может обернуться экологической катастрофой - ООН
Туристический кластер «Край животворных криниц» — это сеть маршрутов и креативных турпродуктов для отдыха и оздоровления
Гарсет, каптур и резные прялки - в Бресте презентуют выставку "По следам музейных экспедиций"
Помощь на подготовку к школе в этом году получат 102 000 семей с тремя и более детьми. Мы вместе с многодетной мамой собрали ребят в школу
Какие огнеопасные нарушения выявили инспекторы МЧС в местах хранения и переработки зерна
Назван легкий способ улучшить работу мозга
Байден согласился стать кандидатом от демократов на пост президента США
мнение
Елена ЯСКО
Кто улюлюкает на рабочий класс
Как эксперты комментируют программу оппозиционного «штаба»
Передумали: США больше не требуют участия Китая в переговорах по разоружению
Спасатели вытащили мужчину из колодца в Глусском районе
В Индии из-за утечки газа в больницу доставлены 14 человек
Футболисты "Шахтера" сыграют в гостях у "Ислочи" в 22-м туре чемпионата Беларуси
Число умерших от жары в Токио достигло почти 150 человек
Учителя, дети и родители готовятся к новому учебному году
На юго-западе Китая из-за схода оползня пропали без вести 9 человек
О методологии угроз и травле людей
Испанская "Севилья" и итальянский "Интер" сыграют в финале Лиги Европы
мнение
Михаил КУЧКО
Хирург оперирует только единомышленников?
Лукашенко поздравил с днем рождения Католикоса всех армян Гарегина Второго
Режиссер Анатолий Алай рассказал о съемках документального фильма «Черный ворон»
Мужчина оседлал огромную акулу и попал на видео
Наглые вараны украли яйца крокодила на глазах у туристов - видео
В Испании от вируса лихорадки Западного Нила умер первый пациент
В США появился новый вид пластика
У берегов Сомали пираты захватили корабль
Как горожанин получает удовольствие и неплохо зарабатывает на родительском наследстве
Отель в Японии сдает в аренду кота
По 130—150 рублей в день: хороший урожай гарантирует достойную зарплату участникам жатвы
Давайте сравним, как стимулируют рождаемость в нашей стране и за рубежом
В интернет выложили более пяти тысяч старинных кулинарных книг
Четыре человека погибли в результате обрушения земляного обрыва на северо-западе Китая
Авторы
СКАНИРУЙТЕ