В Пинске прошел массовый митинг в поддержку курса, которым идет страна

В Брестской области акции за мир, стабильность, спокойствие с каждым днем становятся все более массовыми. Вчера митинг в поддержку действующей власти прошел в Лунинце. Его участники говорили о том, что нельзя ввергнуть страну в хаос, разрушить все, что кропотливым трудом создавалось годами.

Сегодня тысячи людей собрал митинг на площади Ленина в Пинске. Сюда с флагами, транспарантами, самодельными плакатами в поддержку избранного Главы государства пришли представители разных поколений – те, кому небезразлично, каким будет завтрашний день независимой Республики. Останутся ли благополучие, безопасность, уважение друг к другу в наших домах, на улицах городов и деревень или внезапно все это окажется в прошлом.

Культработник из Пинска Светлана Водопьянова решила принять участие в акции, ибо считает, что на кону будущее государства:

– Я, как и сотни других людей, стоящих на этой красивой, благоустроенной площади древнего города, хочу, чтобы оно было мирным и безоблачным, а не туманным и бесперспективным. В Беларуси проживаю пять лет. Приехала из Украины, где от последствий майдана не могут оправиться до сих пор. Никогда бы не подумала, что в спокойной, трудолюбивой республике, которая для многих является образцом стабильности, дружелюбия и порядка, могут происходить подобные провокации. Стою здесь вместе с единомышленниками ради того, чтобы все у нас было хорошо.

Председатель Парохонского сельисполкома Пинского района Василий Коцуба вместе с местными жителями приехал на митинг, чтобы выразить коллективную поддержку курсу, которым идет страна. На территории сельсовета очень многое сделано по благоустройству, повышению уровня жизни людей, созданию новых производств. Эта работа, по мнению сельчан, должна продолжаться.

Пинчанка Татьяна Кравчук пришла на площадь вместе с активистами городской организации Белорусского союза женщин:

– Конечно, мы за стабильность, за будущее, за нашего Президента, которому доверяем на сто процентов! То, что сделано в стране за последние десятилетия, нельзя потерять.

Митинг в Пинске с участием руководства города и района, представителей трудовых коллективов, ветеранов, молодежи – всех неравнодушных к будущему страны граждан – продолжался несколько часов. Появилась уверенность, что за это время люди стали еще сплоченнее.

Фото Инны УРБАНОВИЧ