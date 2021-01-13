В Пинске пассажирка автобуса пыталась обмануть контролеров. Она предъявила им удостоверение инвалида второй группы на свое имя, дающее право на бесплатный проезд. Однако подлинность документа вызвала сомнения.
Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:
– Женщину попросили выйти из автобуса. Чтобы разобраться в ситуации, контролер вызвал милицию. Они изъяли удостоверение и направили его в Пинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения технической экспертизы документов. Согласно заключению эксперта бланк представленного удостоверения инвалида изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Реквизиты бланка выполнены способом струйной печати. Также в ходе исследования представленного удостоверения экспертами установлено отсутствие на нем элементов красочных изображений, средств защиты и необходимых типографских данных.
По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
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В Пинске пассажирка автобуса предъявила контролерам поддельное удостоверение инвалида
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович